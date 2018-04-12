Единая Россия запустила процесс обновления партийной элиты. В проекте ПолитСтартап определились 115 наставников для участников праймериз.

"Единая Россия"запустила процесс обновления партийной элиты. В проекте "ПолитСтартап" определились 115 наставников дляучастников праймериз.Проект пока реализуется впилотном режиме в 25 регионах в рамках процедуры предварительного голосования. Наставниками молодых выступят депутаты Госдумы,члены экспертного совета партии, известные федеральные политологи,представители законодательной и исполнительной власти в регионах.В их задачи входитпроведение обучения, консультирование участников, помощь в их избирательнойкампании в рамках праймериз и выборов. Среди наставников – Евгений Ревенко,Сергей Железняк, Ольга Баталина, Алена Аршинова, Сергей Боярский, АлександрСидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров. Помогать на праймеризбудут и политологи: Дмитрий Орлов,Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов. На следующей неделе списокнаставников будет расширен.Смысл проекта"ПолитСтартап" заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении вполитический процесс активных, энергичных молодых людей, прежде всего изрегионов. Это такая подушка, опора для предварительного голосования партии,пояснил генеральный директор Агентства политических и экономическихкоммуникаций, член Высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов. Он отметил,что лично займется формированием группы энергичных, молодых активистов, которыесмогут убедительно выступить на предварительном голосовании.По словам сопредседателяЦентрального координационного совета сторонников партии, депутата ГосдумыСергея Боярского, "ПолитСтартап" – это проект, который позволит восстановитьсистему наставничества, успешно реализованную в предыдущие периоды историистраны.Руководство "ЕдинойРоссии" нацелено на качественное обновление. Уверен, что вместе с пополнениемрядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательныеинициативы.Боярский также полагает,что проект станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественногомнения. "Я готов оказывать всю необходимую поддержку участникам"ПолитСтартапа" в качестве наставника, и надеюсь, что вместе мы внесем вклад вразвитие проекта и обновление партии в целом", – сказал депутат.Напомним, "Единая Россия"запустила пилотный проект "ПолитСтартап", который направлен на кадровоеобновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительногоголосования артии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занималисьполитикой. Они получат наставников из числа представителей "ЕР" в своемрегионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные картыпо предвыборной кампании.Единый день предварительного голосования в "ЕР"пройдет 3 июня по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, таки беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов зарубежом.В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 21-мрегионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании поизбранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административныхцентров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочныевыборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.Следует отметить, что "Единая Россия" –единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путемвсенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедурапраймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.