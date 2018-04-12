12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. 57 лет назад был дан отсчет новой эре в истории человечества. В этот день в 1961 году, произнеся свое легендарное Поехали!, Юрий Гагарин вышел на орбиту на корабле Восток-1. Сегодня президент Путин в павильоне Космос озвучил космические планы.

12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. 57 лет назад был дан отсчет новой эре в истории человечества. В этот день в 1961 году, произнеся свое легендарное "Поехали!", Юрий Гагарин вышел на орбиту на корабле "Восток-1". Он стал первым землянином в космосе, сделав виток вокруг планеты и осуществив мечту миллионов не только советских граждан, а всех жителей Земли. Сегодня президент во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ, сообщил, что Россия намерена развивать межпланетные космические программы. Он выразил уверенность, что эта сфера останется вне политики.Более четверти века павильон "Космос" не работал. И вот теперь, впервые после грандиозной реконструкции, он снова открывает двери. Посетителей прямо на входе будет встречать спускаемый аппарат космического корабля "Восток-1". Того самого, на котором Юрий Гагарин улетел в космос и благополучно вернулся. Здесь видны следы горения во время движения через плотные слои атмосферы.Это что-то вроде обряда посвящения. Ведь каждый из советских и российских космонавтов, кто стартовал уже после Гагарина, прежде чем полететь в космос, также подходил и прикасался к этой капсуле. В том числе и те, кто пришел сюда сегодня. И прославленные ветераны освоения космоса: Терешкова, Крикалев, Юрчихин, Кононенко и молодое поколение."Я вас хочу поздравить с праздником. И тех, кто сейчас работает, и ветеранов. Дело, которое было вами сделано, и сейчас используется активно и в Советском Союзе, и в России. Но несмотря на известный период сложностей, мы постепенно разворачиваем эту важнейшую деятельность. Вы знаете, у нас и новый космодром создан", — говорит Владимир Путин на встрече с космонавтами.- Да, мы там были, — подтверждает слова президента Валентина Терешкова."Там целый город будет расти постепенно. Но дело даже не только в этой площадке. Я рассчитываю, что там будет новый технологический кластер создаваться", — продолжил глава российского государства.Но сейчас все впечатлены тем, что увидели именно здесь, в Центре космонавтики и авиации. А ведь всего несколько лет назад павильон "Космос" на ВДНХ находился в удручающем состоянии.После открытия в 1939 году Первой всесоюзной выставки сельского хозяйства, здесь были представлены достижения механизации и электрификации. В 1967 году павильон переименовали в "Космос и Машиностроение". Уникальные панно и мозаику закрыли штукатуркой. В 1990-х годах места космических аппаратов заняли сначала магазины по продаже иномарок. Потом и вовсе торговали саженцами. Полная разруха."Сам павильон находился в аварийном состоянии. Все проржавело и представляло реальную опасность для жизни людей, которые здесь находились", — поясняет необходимость проведения реставрации мэр Москвы Сергей Собянин.Три года назад было принято решение полностью реконструировать павильон и вернуть ему космическое наполнение. По старым чертежам восстановили все, даже мозаику из золотой смальты с точностью до миллиметра. На крышу вернулись скульптуры механизатора с молотом и девушки со штурвалом комбайна. Но самое интересное — внутри, на Космическом бульваре под Аркой. Прямо под ней — блестящий шар самого первого спутника. С него, собственно, и началась космическая эра человечества.Всем любителям космонавтики, конечно же, очень интересно будет оказаться рядом с орбитальной станцией "Мир". Она здесь в натуральную величину, в масштабе 1:1. Станция представлена в конфигурации из четырех модулей. Это собственно "Мир", модули "Квант-1", "Квант-2" и "Кристалл". Они соединены через стыковочный узел.Здесь же представлен грузовой корабль "Прогресс" в натуральную величину, проект МАКС — Многоцелевой авиационно-космической системы, настоящие ракетные двигатели."Это первое знакомство и для молодых космонавтов. Здесь очень хорошая база. Так что мы договорились, что ежегодно мы будем проводить здесь международные встречи", — рассказывает о планах Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.Собираться, чтобы обсуждать планы будущих экспедиций. А они грандиозны."В феврале, по-моему, подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе. Сначала на окололунной орбите, затем для доставки грузов на Луну, чтобы соответствующую станцию создавать", — строит планы Владимир Путин.Космонавт-испытатель Анна Кикина — один из главных кандидатов на первый российский пилотируемый полет к Луне. Она хоть сейчас готова к любой миссии."Я готова постепенно выполнять любой следующий шаг", — заверяет космонавт-испытатель НИЦ подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Анна Кикина.Но мечты Валентины Терешковой простираются еще дальше в космической пространство."Вы на Луну хотите? Очень?" – интересуется у Терешковой Путин."Нет, мы договаривались с Сергей Павловичем Королевым о полете на Марс", — отвечает Валентина Терешкова."На Марс сложно, — озадачивается президент России. – Есть программа. Уже подписаны соглашения с партнерами. Надеюсь, будем вместе участвовать. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные темы политики, поэтому, надеюсь, все будет развиваться, поскольку это в интересах всех, всего человечества".Уже ведутся разработки по созданию модулей для колонизации Марса."Это как щит?" – интересуется Путин, глядя на макет аппарата для колонизации Марса.Как оказаться в зоне виртуальной реальности "Космодрома будущего" и не попробовать себя в роли космонавта? Президент, а вслед за ним и мэр Москвы, забираются внутрь тренажера, чтобы осуществить "стыковку" с модулем орбитальной станции. Здесь вообще — целый космический технопарк. Интерактивный конструктор — Центр управления полетами. Для посетителей новый павильон "Космос" на ВДНХ откроется 13 апреля 2018 года.