Российская валюта неожиданно поднялась в цене. Сорвавшийся уже, казалось, в штопор рубль поддержала нефть.

Российская валюта неожиданно поднялась в цене. Сорвавшийсяуже, казалось, в штопор рубль поддержала нефть.Более чем на 2,5 рубля обесценилось в четверг евро.Центробанк определил курсы валют на 13 апреля. Евро – 76,75 рубля, что на 2,53рубля ниже нынешнего. Доллар официально будет стоить на два рубля меньше —62,06.Рубль начал понемногу укреплять еще с середины дня 11 апреля,его поддержали цены на нефть. Стоимость черного золота повысилась послезаявлений президента США Дональда Трампа о подготовке удара по Сирии.Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесьмарки Brent поднималась на 0,17%, до 72,18 доллара за баррель. А майскиефьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,37% – до 67,07 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.Курс рубля резко упал после сообщения США о введении новыхсанкций в отношении российских компаний, а также отдельных предпринимателей иполитиков, которое последовало 6 апреля. Это сказалось на спросе на иностраннуювалюту. В обменных пунктах возник дефицит на евро и долларыТем временем пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопросо дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил,что экономика обладает достаточным запасом прочности.