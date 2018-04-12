Российская валюта неожиданно поднялась в цене. Сорвавшийся
уже, казалось, в штопор рубль поддержала нефть.
Российская валюта неожиданно поднялась в цене. Сорвавшийся
уже, казалось, в штопор рубль поддержала нефть.
Более чем на 2,5 рубля обесценилось в четверг евро.
Центробанк определил курсы валют на 13 апреля. Евро – 76,75 рубля, что на 2,53
рубля ниже нынешнего. Доллар официально будет стоить на два рубля меньше —
62,06.
Рубль начал понемногу укреплять еще с середины дня 11 апреля,
его поддержали цены на нефть. Стоимость черного золота повысилась после
заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке удара по Сирии.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь
марки Brent поднималась на 0,17%, до 72,18 доллара за баррель. А майские
фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,37% – до 67,07 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.
Курс рубля резко упал после сообщения США о введении новых
санкций в отношении российских компаний, а также отдельных предпринимателей и
политиков, которое последовало 6 апреля. Это сказалось на спросе на иностранную
валюту. В обменных пунктах возник дефицит на евро и доллары
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопрос
о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил,
что экономика обладает достаточным запасом прочности.