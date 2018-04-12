Программа благоустройства Моя улица, которая ведется в Москве, увеличила цены на квартиры от 1 до 5%, сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"Наши исследования показывают, что в тех кварталах, в которых велись работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", стоимость квартир выросла от 1% до 5%", - приводит его слова "Интерфакс".Квадратный метр в квартирах, расположенных на улицах, где велись работы, подорожал на 1-2%. В близлежащих переулках цены выросли до 4-5%.В минувшем году в рамках программы в Москве было благоустроено 119 объектов протяженностью 72,5 километра, а общая площадь благоустройства превысила 300 га.