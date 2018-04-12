Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил разрешение на продолжение выступления в международных стартах в статусе нейтрального спортсмена. IAAF допустила российского бегуна с барьерами до соревнований на упрощенных условиях из-за соответствия установленным критериям.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил разрешение на продолжение выступления в международных стартах в статусе нейтрального спортсмена. Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) допустила российского бегуна с барьерами до соревнований на упрощенных условиях из-за соответствия установленным критериям.Напомним, ранее сообщалось о том, что спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе. Главной причиной такого решения стало временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое длится с 2016 года.Шубенков в 2017 году также выступал в нейтральном статусе и успел завоевать серебро чемпионата мира, который проходил в Лондоне, а также одержал победу в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.