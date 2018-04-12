Московский ЦСКА проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против лондонского Арсенала. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась победой английского клуба 4:1.

Московский ЦСКА проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась победой английского клуба 4:1.Стал известен стартовый состав армейцев. С первых минут выйдут на поле Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса; запасные — Помазун, Миланов, Витиньо, Щенников, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.. Дебютирует в составе ЦСКА хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.В заявке отсутствует полузащитник Понтус Вернблум. 31-летний швед получил травму в матче с "Динамо". Несмотря на конфликт с тренером Виктором Гончаренко выйдет в стартовом составе нападающий Ахмед Муса.