Очевидцы запечатлели на видео сход нескольких лавина на юго-востоке Франции. Одна из них финишировала на проезжей части в опасной близости от автомобилистов и дорожных рабочих, которым пришлось спасаться бегством. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В минувший вторник, 10 апреля, на территории коммуны Тинь в регионе Овернь — Рона — Альпы на юго-востоке Франции сошли несколько лавин, запечатленных на видео очевидцами.Один из местных жителей снял на камеру мобильного телефона, как в сторону дороги, где находился он и еще некоторое количество автомобилистов и рабочих, по склону устремляется внушительная масса снега.Через несколько секунд лавина добралась до того места, откуда велась съемка и накрыла выезд из тоннеля, проезжую часть и несколько припаркованных автомобилей.Людям пришлось покидать опасное место бегом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.