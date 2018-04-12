Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у страны есть доказательства использования химического оружия в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у страны есть доказательства использования химического оружия в Сирии."Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада", — заявил Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.Однако решение о возможности нанесения удара по химическим объектам сирийского режима будет принято после проверки информации."Когда мы решим. Нужно проверить всю информацию", — пояснил французский президент, передает РИА Новости.Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Сирийские власти опровергают эти сообщения, они пригласили экспертов Организации по запрещению химоружия на месте оценить обстановку.Российские военные также не подтверждают информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными."Химической атаки в Думе не было. Всего через сутки после того, как появились сообщения о применении отравляющих веществ правительственными силами, на месте побывали российские военные специалисты", — рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Евтушенко.