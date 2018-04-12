Член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен,
что новый тренд – искать внебрачных детей умерших артистов в эфире
федеральных каналов пора остановить. И начать необходимо с Андрея Малахова.
Член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен,
что новый тренд – искать внебрачных детей умерших артистов в эфире
федеральных каналов пора остановить. И начать необходимо с Андрея Малахова.
"Честно говоря, рано или поздно это должно было
произойти. Бесконечные поиски внебрачных детей на программе у Малахова
выглядели совсем уж неприлично и зрителей откровенно раздражали. Пока он искал
детей у покойных Мишулина, Абдулова и Шалевича ему некому было ответить в силу
объективных причин, но Серов жив и ему эти "игры" пришлись не по
душе. Может хотя бы это возмущение остановит Андрея и заставит его искать
другие темы для своих передач", – сообщил Манукян Dni.Ru.
Такого же мнения придерживается и осрамленный Малаховым на всю страну Александр
Серов. Журналист создал ему имидж безответственного ловеласа, который настругал
детей по всей стране, а теперь избегает ответственности. "Малахова ненавижу. Он
сволочь и козел. Вы видели, что он говорит – что у меня пятеро детей и еще двое
нашлись!", – распял ненавистного телеведущего певец в интервью sobesednik.ru.
Артист пообещал найти управу на обнаглевшего телеведущего, правда, то, как он планирует это сделать Серов не уточнил. Возможно, скоро мы станем свидетелями
громкого судебного разбирательства.
Тенденция и в самом деле ужасающая. С конца 2017 года на
протяжении нескольких месяцев дети легендарного Спартака Мишулина грызлись на
глазах всей страны. Тогда актер Тимур Еремеев объявил себя сыном прославленного
артиста. С ним в спор вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств в
эфире ток-шоу выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это
подтвердил ДНК-тест. Ходили разговоры о возможной эксгумации тела Спартака
Мишулина. Но обошлось.
К марту 2018 года телевизионщики поставили шоу подобного
формата на поток. Так, несколько дней подряд сыновья Вячеслава Шалевича – один
из них внебрачный – поливали грязью вдову артиста Татьяну Виноградову. Дрязги
устроили, как водится, из-за наследства.
Только отшумел сериал с покойным Шалевичем, как Малахов
выдал новую "бомбу" – нашлась внебрачная дочь умершего десять лет назад
Александра Абдулова. Однако тут обошлось без анализа ДНК, правду устанавливали
с помощью полиграфа.