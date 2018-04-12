Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что новый тренд – искать внебрачных детей умерших артистов в эфире федеральных каналов пора остановить. И начать необходимо с Андрея Малахова.

Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен,что новый тренд – искать внебрачных детей умерших артистов в эфирефедеральных каналов пора остановить. И начать необходимо с Андрея Малахова."Честно говоря, рано или поздно это должно былопроизойти. Бесконечные поиски внебрачных детей на программе у Малаховавыглядели совсем уж неприлично и зрителей откровенно раздражали. Пока он искалдетей у покойных Мишулина, Абдулова и Шалевича ему некому было ответить в силуобъективных причин, но Серов жив и ему эти "игры" пришлись не подуше. Может хотя бы это возмущение остановит Андрея и заставит его искатьдругие темы для своих передач", – сообщил Манукян Dni.Ru.Такого же мнения придерживается и осрамленный Малаховым на всю страну АлександрСеров. Журналист создал ему имидж безответственного ловеласа, который настругалдетей по всей стране, а теперь избегает ответственности. "Малахова ненавижу. Онсволочь и козел. Вы видели, что он говорит – что у меня пятеро детей и еще двоенашлись!", – распял ненавистного телеведущего певец в интервью sobesednik.ru.Артист пообещал найти управу на обнаглевшего телеведущего, правда, то, как он планирует это сделать Серов не уточнил. Возможно, скоро мы станем свидетелямигромкого судебного разбирательства.Тенденция и в самом деле ужасающая. С конца 2017 года напротяжении нескольких месяцев дети легендарного Спартака Мишулина грызлись наглазах всей страны. Тогда актер Тимур Еремеев объявил себя сыном прославленногоартиста. С ним в спор вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств вэфире ток-шоу выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Этоподтвердил ДНК-тест. Ходили разговоры о возможной эксгумации тела СпартакаМишулина. Но обошлось.К марту 2018 года телевизионщики поставили шоу подобногоформата на поток. Так, несколько дней подряд сыновья Вячеслава Шалевича – одиниз них внебрачный – поливали грязью вдову артиста Татьяну Виноградову. Дрязгиустроили, как водится, из-за наследства.Только отшумел сериал с покойным Шалевичем, как Малаховвыдал новую "бомбу" – нашлась внебрачная дочь умершего десять лет назадАлександра Абдулова. Однако тут обошлось без анализа ДНК, правду устанавливалис помощью полиграфа.