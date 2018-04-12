Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин обновил рекорд своего клуба по числу матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он достиг нового круглого достижения – 150 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли всех сезонов.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин обновил рекорд своего клуба по числу матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он достиг нового "круглого" достижения – 150 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли всех сезонов.Мини-юбилей Малкина пришелся на стартовую встречу "пингвинов" в нынешнем плей-офф против соперников из "Филадельфии Флайерз": Евгений забил гол, и его команда победила с разгромным счетом 7:0.Вторым в списке лидеров "Питтсбурга" по числу матчей идет канадский капитан клуба Сидни Кросби – у него 149 встреч, сообщает "Спорт-экспресс". Третье место по этому показателю сохранил за собой чех Яромир Ягр, который уже не играет в составе "Пингвинз" – у него 140 матчей в Кубке Стэнли.