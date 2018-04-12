Американские заявления о возможном применении силы в связи с якобы совершенной химатакой в Сирии крайне опасны, так как делаются на основе фейков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал Россия 24 и сайт Вести.Ru.

Американские заявления о возможном применении силы в связи с якобы совершенной химатакой в Сирии крайне опасны, так как делаются на основе фейков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?" – задалась вопросом Захарова.При этом она призвала международное сообщество серьезно задуматься над возможными последствиями подобных угроз и обвинений."Сама по себе угроза применения силы против страны-члена ООН (Сирия) является грубым нарушением Устава этой организации", — напомнила дипломат.Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте на основе сообщения организации "Белые каски". В связи с этим президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Сирии.Однако в Минобороны РФ считают, что "Белые каски" распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.