Бессовестные сотрудники Пусть говорят добивают актера. Они пойдут по трупам ради рейтингов. И на возраст и звания человека им плевать.

Бессовестные сотрудники "Пусть говорят" добивают актера. Они пойдут по трупам ради рейтингов. И на возраст и звания человека им плевать.Первый канал все не может успокоиться и продолжает смаковать гнусную историю скандального развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. На этой неделе были сняты очередные выпуски ток-шоу "Пусть говорят" и "На самом деле".Казалось бы, что нового можно добавить к тем полусотням программ, что уже вышли? Ан-нет, у киевской домработницы, ставшей вдруг в Москве "молодой перспективной пианисткой", есть еще истории, достойные обсуждения перед камерами. Да и как им не найтись, если за каждый эфир бывшей жене известного артиста, как говорят, платят несколько сот тысяч рублей. При этом ее изображают эдакой бедной овечкой, ставшей жертвой коварного артиста. И мало кто думает, как болезненно сам Джигарханян на все это реагирует. Первый канал гонится за рейтингами. Любой ценой. А если актер от всех этих переживаний умрет, то просто снимут еще одно шоу."Получилось так, что Армен Борисович увидел две программы "Пусть говорят",– рассказал Dni.Ru близкий друг артиста Артур Согомонян. – До этого удавалось его уберегать, он не видел не одной программы, хотя многое знал из рассказов "доброжелателей". Но в этот раз он узнал о месте и времени показа, я не смог на это повлиять. Посмотрев вторую подряд программу, он с начало сказал, что все увиденное им очень низко и пошло, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Пытался как-то отвлечься, но глубокая обида от увиденного не давала ему покоя. Любому нормальному человеку было бы сложно перенести такой кошмар: когда группа не очень здоровых людей копается в твоей личной жизни, обсуждает абсолютно лживые факты и размазывает это на весь мир. А для человека в возрасте, который только не давно пережил сильный стресс, сопровождающийся серьезными проблемами со здоровьем, это почти не возможно. Он был глубоко оскорблен! В наших разговорах постоянно возвращался к этой теме, как не старался, не мог выкинуть это из головы.""Несмотря на сильный характер и волю, Армен Борисовича, все это не могло не отразиться на его здоровье. У него резко подскочил сахар, затем давление, усилилась стенокардия. Врачам пришлось назначать капельницы и рекомендовать полный покой, но психологическое состояние, к сожалению, таблетками не вылечить. Наблюдающий Армен Борисовича врач строго на строго запретил острые эмоциональные стрессы!", – заверил Артур."Я звонил руководству Первого канала, пытался скандалить, но все разговоры с ними были бессмысленны. Они практически откровенно заявили, что пока тема приносит рейтинги, будут снимать. Ни личность, ни заслуги, ни возраст и состояние здоровья их не остановят! К сожалению, у нас нет законов, которые могли бы помочь остановить это бесцеремонное вмешательство в личную жизнь", – заключил Согомонян.Днем 11 апреля сотрудники Первого канала вероломно пытались прорваться к Джигарханяну – им было важно любой ценой взять у него интервью. Пришлось даже вызывать сотрудников полиции, чтобы пресечь попытку проникновения журналистов в квартиру актеру. Ведь кажется, съемочная группа "Пусть говорят" даже была готова взломать дверь в жилье артисту. А ему снова стало плохо. В итоге его квартиру взяли сегодня под круглосуточную охрану, а возле Армена Борисовича круглосуточно дежурит медицинская сестра.