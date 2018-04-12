Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дурацкие милитаристские заявления некоторых лидеров НАТО добавляют неопределенности и влияют на рынки. По его мнению, санкции - это игра против России неконкурентными методами.

"Дурацкие милитаристские" заявления некоторых лидеров НАТО добавляют неопределенности и влияют на рынки. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.По словам главы правительства, сейчас ситуация на рынках в целом контролируема, но за ней необходимо пристально следить."Очевидно, ситуация требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере", — сказал МедведевПремьер-министр отметил, что фондовый и валютный рынок России "весьма эмоционально" отреагировал на санкции, и "падение биржевых индексов, естественно, сказалось на показателях российских компаний". По его словам, из-за американских санкций под ударом оказались системообразующие предприятия, где работают десятки тысяч людей, "моногорода и бюджеты региональных центров". Он напомнил о том, что эти компании должны получить поддержку."Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, они, в конечном счете, все равно бьют по обычным людям", — признал премьер.Глава правительства заявил, что санкции — это игра против России неконкурентными методами. По его мнению, против России "снова игра идет самыми беспринципными и неконкурентными методами".