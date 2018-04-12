Фотография кольца с роскошным бриллиантом, опубликованная в блоге фигуристки Евгении Медведевой, взбудоражила ее поклонников. Фанаты решили, что их кумир готовится к свадьбе.

Фотография кольца с роскошным бриллиантом, опубликованная вблоге фигуристки Евгении Медведевой, взбудоражила ее поклонников. Фанатырешили, что их кумир готовится к свадьбе.Поклонники засыпали призера Олимпиады-2018 вопросами. "Женя,ты что обручена?!", "Когда свадьба?", "Кто счастливчик?",– волнуются пользователи. Однако их кумир предпочитает отмалчиваться, сохраняяинтригу.Снимок кольца с бриллиантом появился в Instagram Stories Медведевой. Фигуристкасопроводила его загадочной подписью: "Какое сияние". Болеерассудительные подписчики предположили, что дело вовсе не в подготовке ксвадьбе – ведь известно, что Евгения любит ювелирные украшения.Кроме того, чемпионка рассказывала, что за участие вОлимпиаде-2018 родственники подарили ей бриллиантовое колечко, которое ей давнонравилось. Вполне возможно, что именно оно и запечатлено на фотографии.А в соцсетях уже вовсю гадают, кто же стал избранникомзвезды фигурного катания. После бурного обсуждения фанаты остановились на двухкандидатурах. Это либо канадец китайского происхождения Патрик Чан, либо же еедавний друг-японец Юдзуру Ханью. Оба – фигуристы с мировой славой, олимпийскиечемпионы 2018 года, пишет "7 дней".На Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Медведева завоеваласеребро, уступив своей подруге-сопернице Алине Загитовой всего несколькобаллов. Сейчас спортсменка продолжает тренироваться. В то же время, Женя пробуетсебя в роли телезвезды: она вместе с Алексеем Ягудиным выступает в роли ведущейв новом проекте Первого канала "Ледниковый период. Дети".