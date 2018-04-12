Берлин приложит все усилия, чтобы сигнализировать о
неприемлемости использования химического оружия. Но участвовать в атаке
на Сирию не будет. Позицию Германии донесла до сведения мировой общественности Ангела Меркель.
Берлин приложит все усилия, чтобы "сигнализировать о
неприемлемости использования химического оружия". Но участвовать в атаке
на Сирию не будет. Позицию Германии донесла до сведения мировой общественности Ангела Меркель.
Германия рассмотрит полный спектр мер, которые могут быть
приняты в связи с ситуацией в Сирии. По словам канцлера ФРГ, тому, что режим
Башара Асада применил химическое оружие, "есть много подтверждений".
Берлин готов поддержать работу Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН. Но планов
участвовать в ударах по сирийской территории у него нет, приводит слова Ангелы
Меркель Sueddeutsche Zeitung.
Президент США Дональд Трамп 10 апреля объявил, что решение
по ответу на якобы имевшую место "химатаку" в пригороде Дамаска будет
принято в течение 48 часов. Позже американский лидер призвал Россию готовиться
к удару США по Сирии "умными" ракетами – а еще через час предложил
Москве "остановить гонку вооружений".
Планы Вашингтона нашли поддержку во Франции: президент
страны Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу удара по
Сирии после проверки информации применении химоружия. Британский премьер сначала
отказалась от участия в операции, однако позже приняла решение об отправке
подлодок к сирийским берегам. По словам Терезы Мэй, она еще обсудит возможность
применения силы против Дамаска на совещании правительства вечером 12 апреля.
В Москве заявляют, что применения химоружия в городе Думе не
было – это очередная провокация, устроенная с помощью "Белых касок" -
поставщиков фейковых новостей на содержании госдепа. Россия пообещала ответить
на возможную агрессию США. В генштабе пообещали уничтожать как ракеты, так и их
носители – если они будут выпущены по сирийской территории.