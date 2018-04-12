Берлин приложит все усилия, чтобы сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия. Но участвовать в атаке на Сирию не будет. Позицию Германии донесла до сведения мировой общественности Ангела Меркель.

Берлин приложит все усилия, чтобы "сигнализировать онеприемлемости использования химического оружия". Но участвовать в атакена Сирию не будет. Позицию Германии донесла до сведения мировой общественности Ангела Меркель.Германия рассмотрит полный спектр мер, которые могут бытьприняты в связи с ситуацией в Сирии. По словам канцлера ФРГ, тому, что режимБашара Асада применил химическое оружие, "есть много подтверждений".Берлин готов поддержать работу Организации по запрещениюхимического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН. Но плановучаствовать в ударах по сирийской территории у него нет, приводит слова АнгелыМеркель Sueddeutsche Zeitung.Президент США Дональд Трамп 10 апреля объявил, что решениепо ответу на якобы имевшую место "химатаку" в пригороде Дамаска будетпринято в течение 48 часов. Позже американский лидер призвал Россию готовитьсяк удару США по Сирии "умными" ракетами – а еще через час предложилМоскве "остановить гонку вооружений".Планы Вашингтона нашли поддержку во Франции: президентстраны Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу удара поСирии после проверки информации применении химоружия. Британский премьер сначалаотказалась от участия в операции, однако позже приняла решение об отправкеподлодок к сирийским берегам. По словам Терезы Мэй, она еще обсудит возможностьприменения силы против Дамаска на совещании правительства вечером 12 апреля.В Москве заявляют, что применения химоружия в городе Думе небыло – это очередная провокация, устроенная с помощью "Белых касок" -поставщиков фейковых новостей на содержании госдепа. Россия пообещала ответитьна возможную агрессию США. В генштабе пообещали уничтожать как ракеты, так и ихносители – если они будут выпущены по сирийской территории.