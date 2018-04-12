Абсолютно сознательный характер носят постоянные утечки в связи с делом Скрипаля из якобы официальных структур. Так считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Абсолютно сознательный характер носят постоянные утечки в связи с "делом Скрипаля" из якобы официальных структур. Так считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Это заявление Захарова сделала на брифинге в МИД России, который в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". Она отметила, что характерная черта этого дела в большом числе информационных вбросов со все новыми и новыми версии произошедшего и полное отсутствие опровержения сомнительных утечек со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек.Официальный представитель МИД России считает, что в "деле Скрипаля" Великобритания опробовала новую стратегию информационной войны. При этом британцы объясняют природу происходящего тем, что следствие проводится "крайне конфиденциальную" и имеет "засекреченную природу".Мария Захарова удивилась тому, что при такой суперсекретности расследования "дела Скрипалей" в британских следственных органах люди, плохо знакомые с понятием государственной тайны."Ко второму у меня есть вопросы. Мне кажется, тайну там хранить умеют", — отметила при этом официальный российский диппредставитель.Захарова подчеркнула, что обилие утечек можно было бы списать не непрофессионализм, но это совершенно новый почерк: мы все прекрасно знаем, как умеют работать британцы в том числе в информационной среде.Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознание 4 марта 2018 года на скамейке у торгового центра в Солсбери. Они отравились неизвестным веществом. При этом Лондон заявил, что это агент А234 "Новичок". Работы над созданием этого нервно-паралитического яда велись в лаборатории Портон-Дауна всего в 8 милях от Солсбери. Якобы после отравления Скрипалям был оперативно введен антидот. В результате этого Юлия Скрипаль через месяц была выписана из госпиталя и отвезена в неизвестное место. Также, но чуть медленнее, выздоравливает и ее отец.Лондон обвиняет в их отравлении Москву. Россия официально заявила, что работы по "Новичку" не проводила. А весь запас отравляющих веществ был в 2017 году уничтожен под контролем международных наблюдателей и Организации по запрету химоружия."Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в мысли, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии по принуждению в некоей инсценировке, — оценила письма якобы от Юлии Скрипаль и ее экстренную тайную выписку из больницы Мария Захарова. — Вопросов все больше, а ответов нет вообще никаких".Лондон отказывается сотрудничать с Москвой в расследовании отравления Скрипалей и предоставлять России какую-либо информацию по сути происходящего. Кроме того, в лаборатории Портон-Даун были кремированы две свинки, которые жили в доме Сергея Скрипаля, а также умерщвлен и сожжен его кот Нэшвилл Дрейк. По мнению Захаровой, так Лондон заметает следы и уничтожает улики.