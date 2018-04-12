Уроженец Туркмении через окно сбежал от похитителей, которые пытали его в съемной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Свидетели побега сняли на видео ловкого мужчину.

Уроженец Туркмении через окно сбежал от похитителей, которые пытали его в съемной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Свидетели побега сняли на видео ловкого мужчину."Помогите, убивают!" — кричал висевший на карнизе четвертого этажа 33-летний мигрант, утверждавший, что в квартире на улице Подвойского его избивали четверо мужчин.Пока очевидцы звонили в полицию, мужчина спустился на этаж ниже и уговорил хозяйку открыть ему окно и впустить внутрь квартиры. Там горемыку и застали стражи порядка, которым он поведал грустную историю: около станции метро "Проспект Большевиков" его с приятелем насильно усадили в черную машину и отвезли по неизвестному адресу, где начали избивать. Иного выхода, кроме как через окно, мужчина не нашел, отмечает Piter.tv.Немногим позже выяснилось, что незадолго до инцидента владелица квартиры сдала ее трем приезжим — не исключено, что именно они скрывались с места на автомобиле, который успели заснять прохожие. Сам пострадавший отделался легкими травмами, но участь его от этого легче не стала — в городе он находился без регистрации.