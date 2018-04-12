Мосгорсуд незначительно изменил приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, осужденному на 8 лет колонии за получение взятки, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

Мосгорсуд незначительно изменил приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, осужденному на 8 лет колонии за получение взятки, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.Как передает "Интерфакс", такой вердикт вынесли судьи апелляционной инстанции, подтвердив ранее вынесенный Улюкаеву приговор Замоскворецкого районного суда Москвы.Изменение в приговоре коснулось лишь отмены запрета бывшему чиновнику занимать после отбытия наказания должностей в органах государственной власти, местного самоуправления и госкомпаниях.По словам адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе, защита обжалует сегодняшнее решение Московского городского суда, подтвердившего прежний приговор — 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 миллионов рублей за взятку в 2 миллиона долларов.