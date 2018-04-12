Какими бы хорошими и современными ни были российские самолеты, они не смогут противостоять авианосным ударным группам США. Такое мнение высказал бывший конструктор ОКБ Сухой Вадим Лукашевич.

Какими бы хорошими и современными ни были российскиесамолеты, они не смогут противостоять авианосным ударным группам США. Такоемнение высказал бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.Соединенные Штаты продолжают сколачивать ударную группировкупо удару по Сирии. О намерении присоединиться к атаке объявила премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй. Газета The Times сообщила, что британские самолетыбудут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. По словам источникаиздания, истребители-бомбардировщики Panavia Tornado уже находятся на взлетнойполосе. Кроме того, в Восточном Средиземноморье на боевом дежурстверасположился эсминец королевских ВМС "Дункан"."Торнадо" в целом хуже российских"сушек" (истребители серии Су. – Прим.Ред.), однако комплексноенакачивание сил для удара по Сирии продолжается", – заявил бывшийконструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. Вместе с тем экспертотметил, что против американских авианосных ударных групп нашим силам не выстоять."Соответственно, нашим кораблям, которые там находятся, тоже самое. Укораблей получается авиационная поддержка с воздуха – только наша база вХмеймиме", – цитирует его НСН.По словам Лукашевича, коммуникации российских вооруженныхсил растянуты и достаточно уязвимы, к тому же у базы в Хмеймиме нет такойэшелонированной системы ПВО, какая есть у авианосцев ВМФ Соединенных Штатов."Кроме того, что у берегов Сирии уже развернута группировка НАТО, котораяпрактически зажала наш флот, стоящий там, между берегом и собой, туда еще идетгруппировка шестого флота США, ядерный эсминец и корабли в сопровождении",– констатировал специалист. Он подчеркнул, что каждый из авианосцев несет около100 летательных аппаратов, а это больше, чем вся наша сирийская авиагруппа.Удар по Сирии готовятся нанести США, Франция иВеликобритания. Германия участвовать в столь сомнительном мероприятииотказалась. Накануне к берегам арабской республики подошли боевые кораблиамериканских ВМС Donald Cook и Porter. Они несут на себе крылатые ракеты"Томагавк" с дальностью стрельбы до двух тысяч километров.Кроме того, в Восточное Средиземноморье идет ударная группаВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Накануне кораблипокинули порт приписки Норфлок в штате Вирджиния.Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинилисирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска.Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, котораяякобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвиненияотвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.