Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие малые города России чаще всего отправляются c детьми на майские праздники.

Российский сервис бронирования жилья выявил, в какие малые города России чаще всего отправляются c детьми на майские праздники. Напомним, в этом году "длинные" праздничные выходные составят четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.Согласно приведенным данным, в ТОП попал и Суздаль. Туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи и потратят на проживание 3 тысяч рублей в сутки на семью.Также в пятерку популярных городов вошлиПереславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Лахденпохья в Карелии и Осташков в Тверской области.