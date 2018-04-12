Ответный матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским Арсеналом собрал аншлаг на домашнем стадионе армейцев. Посмотреть игру москвичей пришли 29 284 зрителя.

Ответный матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом" собрал аншлаг на домашнем стадионе армейцев. Посмотреть игру москвичей пришли 29 284 зрителя.Таким образом, установлен рекорд посещаемости "ВЭБ Арены". Домашний стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч.Первый тайм матча завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. На 39 минуте отличился форвард ЦСКА Федор Чалов. Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Арсенала".