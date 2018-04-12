Ученые из Эксетерского университета Великобритании обнаружили вариант (аллель) гена FGF21. Он способствует высокому давлению и повышенному потреблению алкоголя и сахара.

Ученые из Эксетерского университетаВеликобритании обнаружили вариант (аллель) гена FGF21. Он способствует высокомудавлению и повышенному потреблению алкоголя и сахара.Ген FGF21 – это гормон, который выделяется печенью и отвечает завысокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы жировымиклетками, понижая уровень сахара в крови.Кроме того, ген влияет на гипоталамус в мозге человека и подавляетжелание употреблять сахар и алкоголь. Также найдена взаимосвязь FGF21 суменьшением жировых отложений.Повышенный уровень гормона отмечается у людей с неалкогольнойжировой болезнью печени и страдающих ожирением, передает телеканал . Однаконекоторые мутации в гене могут привести к появлению аллелей с другимисвойствами.Специалисты проанализировали результаты исследования, в которомучаствовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи.Также они ответили на вопросы по поводу их пищевых привычек.Выяснилось, что аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133,обуславливает низкую активность соответствующего гормона. Это связано с высокимпотреблением сахара и алкоголя и низким количеством белков и жиров.Ранеефранцузские ученые пришли к выводу, чтозлоупотребление спиртными напитками в три раза увеличивает риск развитиястарческого слабоумия. Впервые в истории ученые установили,что алкоголизм является крупнейшим фактором риска деменции.