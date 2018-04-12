Ученые из Эксетерского университета
Великобритании обнаружили вариант (аллель) гена FGF21. Он способствует высокому
давлению и повышенному потреблению алкоголя и сахара.
Ученые из Эксетерского университета
Великобритании обнаружили вариант (аллель) гена FGF21. Он способствует высокому
давлению и повышенному потреблению алкоголя и сахара.
Ген FGF21 – это гормон, который выделяется печенью и отвечает за
высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы жировыми
клетками, понижая уровень сахара в крови.
Кроме того, ген влияет на гипоталамус в мозге человека и подавляет
желание употреблять сахар и алкоголь. Также найдена взаимосвязь FGF21 с
уменьшением жировых отложений.
Повышенный уровень гормона отмечается у людей с неалкогольной
жировой болезнью печени и страдающих ожирением, передает телеканал . Однако
некоторые мутации в гене могут привести к появлению аллелей с другими
свойствами.
Специалисты проанализировали результаты исследования, в котором
участвовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи.
Также они ответили на вопросы по поводу их пищевых привычек.
Выяснилось, что аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133,
обуславливает низкую активность соответствующего гормона. Это связано с высоким
потреблением сахара и алкоголя и низким количеством белков и жиров.
Ранее
французские ученые пришли к выводу, что
злоупотребление спиртными напитками в три раза увеличивает риск развития
старческого слабоумия. Впервые в истории ученые установили,
что алкоголизм является крупнейшим фактором риска деменции.