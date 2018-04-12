Ветераны и действующие сотрудники столичной полиции увидели, как на одной сцене с народной артисткой СССР выступили ее друзья и ученики...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась творческая встреча с народной артисткой СССР, композитором Людмилой Лядовой. Со сцены прозвучали ее лучшие музыкальные композиции.В начале мероприятия почетный работник культуры города Москвы, ученица Лядовой, Наталья Косминская сказала, что ее учитель - настоящая легенда отечественной эстрады, которой в этом году исполнилось 93 года. Когда произносят ее имя - люди представляют задор, улыбку. Людмила Лядова щедро дарит искусство своему зрителю.Ветераны и действующие сотрудники столичной полиции увидели, как на одной сцене с народной артисткой СССР выступили ее друзья и ученики -лауреат международных конкурсов Владимир Полудин, заслуженная артистка России Любовь Белогорцева, поэт Анатолий Королев, заслуженный артист Украины Руслан Кадиров.В разные годы музыкальные композиции Людмилы Лядовой исполняли такие народные артисты: Мария Биешу, Юрий Богатиков, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов и многие другие звезды отечественной эстрады.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве