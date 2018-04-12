Актер Дмитрий Дюжев ошарашил пользователей соцсетей
странным поведением. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
Актер Дмитрий Дюжев ошарашил пользователей соцсетей
странным поведением. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
Дюжев, получивший общероссийскую известность после роли
Космоса в сериале "Бригада", был приглашен провести викторину "Клевер" во
"ВКонтакте" в день первого полета человека за пределы земной атмосферы. Шоу
стартовало с опозданием больше, чем на час и продлилось 15 минут и 45 секунд.
На протяжении выпуска артист путал сотни и тысячи, постоянно
почесывал нос, не к месту смеялся и делал слишком длинные паузы между фразами. Зрителей
позабавила неадекватность ведущего, они принялись перечислять причины такого
поведения прямо в чате игры, который транслируется на экран.
В Сети сразу последовала реакция: "Дюжев – это просто
кокосмос", "По ходу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе.
Его часто перекрывали картинками, а на фоне в этот момент было слышно, что он
пьет воду и вытирает нос салфетками".
На просьбу портала TJournal рассказать, почему начало
викторины сдвинулось, представитель "ВКонтакте" ответил: "Заправляли ракету
топливом".Сам Дмитрий Дюжев пока никак не прокомментировал скандальный эфир.
Напомним недавно Дмитрий Дюжев стал главным героем еще
одного скандала. В интервью артист рассказал, что попал в
неприятный инцидент в очереди в аэропорту. Он хотел проскочить без очереди, а
его, не смотря на известность, жестко поставили на место. Обиженный актер рассказал латышскому
каналу: "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас,
зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы
этого заслуживаете!".
Позднее
Дюжев объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30
человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно
наказывал их", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". При
этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в
аэропорту, с другими зрителями.