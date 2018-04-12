Актер Дмитрий Дюжев ошарашил пользователей соцсетей странным поведением. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Актер Дмитрий Дюжев ошарашил пользователей соцсетейстранным поведением. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.Дюжев, получивший общероссийскую известность после ролиКосмоса в сериале "Бригада", был приглашен провести викторину "Клевер" во"ВКонтакте" в день первого полета человека за пределы земной атмосферы. Шоустартовало с опозданием больше, чем на час и продлилось 15 минут и 45 секунд.На протяжении выпуска артист путал сотни и тысячи, постояннопочесывал нос, не к месту смеялся и делал слишком длинные паузы между фразами. Зрителейпозабавила неадекватность ведущего, они принялись перечислять причины такогоповедения прямо в чате игры, который транслируется на экран.В Сети сразу последовала реакция: "Дюжев – это простококосмос", "По ходу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе.Его часто перекрывали картинками, а на фоне в этот момент было слышно, что онпьет воду и вытирает нос салфетками".На просьбу портала TJournal рассказать, почему началовикторины сдвинулось, представитель "ВКонтакте" ответил: "Заправляли ракетутопливом".Сам Дмитрий Дюжев пока никак не прокомментировал скандальный эфир.Напомним недавно Дмитрий Дюжев стал главным героем ещеодного скандала. В интервью артист рассказал, что попал внеприятный инцидент в очереди в аэропорту. Он хотел проскочить без очереди, аего, не смотря на известность, жестко поставили на место. Обиженный актер рассказал латышскомуканалу: "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас,зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Выэтого заслуживаете!".ПозднееДюжев объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словеснонаказывал их", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". Приэтом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся ваэропорту, с другими зрителями.