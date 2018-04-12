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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-novymi-skidkami-dalnij-vostok-xotyat-peresadit-na-rossijskie-avtomobili.html" target="_blank">Новыми скидками Дальний Восток хотят пересадить на российские автомобили</a> - Дальний Восток давно стал территорией подержанных японских иномарок. И попыток переломить ситуация было несколько. В Минпромторге вновь решили попробовать развернуть дальневосточников в сторону автомобилей российского производства: для этого жителям региона увеличили скидки на новые машины.