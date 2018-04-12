Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило уникальные архивные материалы. Теперь любой желающий может узнать подробности об офицерской службе первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретилоуникальные архивные материалы. Теперь любой желающий может узнать подробностиоб офицерской службе первого в мире космонавта Юрия Гагарина.Средиопубликованных на сайте ведомства документов – служебная характеристика Гагариназа время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, план егоправительственных командировок, приказы о присвоении ему офицерских званий.Также есть вырезки из газет на английском языке, передает В хронологическом порядке указаныдолжности, на которых служил Юрий Гагарин и места службы, а такжесоциально-демографические данные.Ранее соседка первого космонавта Земли,профессор, доктор технических наук Тамара Волынова поделилась важнымивоспоминаниями. По ее словам, в день трагической гибели Гагарин впервыев жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним.Это было странно, поскольку для космонавта это было не присуще – он был оченьсобранным и дисциплинированным человеком.День космонавтики отмечаетсяв России 12 апреля. В этот день 1961 года Юрий Гагарин на космическомкорабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые вмире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет воколоземном космическом пространстве продлился 108 минут.