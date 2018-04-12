Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило
уникальные архивные материалы. Теперь любой желающий может узнать подробности
об офицерской службе первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило
уникальные архивные материалы. Теперь любой желающий может узнать подробности
об офицерской службе первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Среди
опубликованных на сайте ведомства документов – служебная характеристика Гагарина
за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, план его
правительственных командировок, приказы о присвоении ему офицерских званий.
Также есть вырезки из газет на английском языке, передает В хронологическом порядке указаны
должности, на которых служил Юрий Гагарин и места службы, а также
социально-демографические данные.
Ранее соседка первого космонавта Земли,
профессор, доктор технических наук Тамара Волынова поделилась важными
воспоминаниями. По ее словам, в день трагической гибели Гагарин впервые
в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним.
Это было странно, поскольку для космонавта это было не присуще – он был очень
собранным и дисциплинированным человеком.
День космонавтики отмечается
в России 12 апреля. В этот день 1961 года Юрий Гагарин на космическом
корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в
мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в
околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.