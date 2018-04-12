Олег Знарок покидает пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом стало известно сегодня от президента Федерации хоккея Владислава Третьяка.

Олег Знарок покидает пост главного тренера сборной России по хоккею. Об этом стало известно сегодня от президента Федерации хоккея Владислава Третьяка.Как сообщил глава ФХР, исполняющим обязанности на время чемпионата мира по хоккею станет член тренерского штаба сборной Илья Воробьев. Знарок останется в качестве консультанта национальной команды, - пишетЗнарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша, — заявил Третьяк.После Олимпиады в Пхенчхане Знарок задумался об уходе с поста главного тренера. Он заявлял об усталости от работы.Знарок возглавил сборную России в апреле 2014 года. Под его руководством национальная команда выиграла золотые медали Олимпиады-2018. Специалист также привел сборную к золоту чемпионата мира-2014, серебру ЧМ-2015 и бронзе на двух последних мировых первенствах.