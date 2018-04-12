Организация по запрещению химического оружия опубликовала отчет о расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты подтвердили, что причиной резкого ухудшения здоровья стало вещество Новичок.

Организация по запрещению химического оружия опубликовала отчет о расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты подтвердили, что причиной резкого ухудшения здоровья стало вещество "Новичок".Отчет специалистов был опубликован на официальном сайте организации. Специальная комиссия подтвердила выводы, которые были сделаны учеными из Великобритании: Скрипали находились под действием нервно-паралитического вещества.Материал дополняется