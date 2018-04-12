Организация по запрещению химического оружия опубликовала отчет о расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты подтвердили, что причиной резкого ухудшения здоровья стало вещество Новичок.
Организация по запрещению химического оружия опубликовала отчет о расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты подтвердили, что причиной резкого ухудшения здоровья стало вещество "Новичок".
Отчет специалистов был опубликован на официальном сайте организации. Специальная комиссия подтвердила выводы, которые были сделаны учеными из Великобритании: Скрипали находились под действием нервно-паралитического вещества.
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