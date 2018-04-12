Иван Урганту исполняется 40 лет. В честь круглой даты телеведущий дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе и личной жизни.

Иван Урганту исполняется 40 лет. В честь круглой даты телеведущий дал откровенное интервью, в котором рассказал о работе и личной жизни.Иван Ургант успевает работать не только над собственным шоу "Вечерний Ургант", но и новым телепроектом. Вместе с Владимиром Познером шоумен снимает передачу о Скандинавии. "Он еще продолжает сниматься. Конечно, это проект Владимира Познера… Владимир Познер – главный герой, назовем его Муми-тролль, а я там маленький такой Снусмумрик", – рассказал Ургант, проявив недюжинные познания в литературе и мультипликации.Кстати, телеведущий признался, что сейчас его двухлетняя дочь Валерия всерьез увлечена свинкой Пеппой. "В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники в Израиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями про свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж – единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями", – откровенно высказался шоумен.Телеведущий прокомментировал выход в свет продолжения мультфильма о Простоквашино, которое наделало немало шуму. "Посмотрите, как интересно. Там сразу все выяснилось. Там младшая дочка появилась. Ее отчество не совпадает с именем отца. Мать и усом не ведет. Дядя Федор не растет, а дочка появляется. То есть старший ребенок затормозился в развитии. Я хочу видеть еще больше! Хочу армейских друзей отца, например. Мы же выросли на этом мультике, мы хотим еще чего-то оттуда. Я хочу знать, кот Матроскин – оскопленный или нет, меня это волнует. Потому что я провел все детство с оскопленными котами, и у меня с ними язык налажен. С дикими – нет. И я хочу это знать", – цитирует Ивана Урганта .