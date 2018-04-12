Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом Новичок, сообщает Sky News.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом "Новичок", сообщает Sky News.В лабораториях организации сделали анализы биологических образцов и образцов окружающей среды. Эксперты отметили "высокую степень чистоты вещества".Название вещества указано в полной версии доклада, который направлен странам-участницам ОЗХО.Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом. Британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к преступлению, Москва решительно опровергла это.Эксперты ОЗХО 21 марта приступили к исследованию проб вещества по просьбе властей Великобритании. Эксперты действовали независимо, подчеркнули в организации, и не были задействованы в национальном расследовании.