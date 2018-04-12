Сооснователь мессенджера Telegram, экс-глава ВКонтакте Павел Дуров не хочет отстаивать в российском суде интересы своего сервиса, поскольку считает открывшийся сегодня процесс фарсом. Он запретил адвокатам принимать участие в заседаниях суда по иску Роскомнадзора о блокировке.

Сооснователь мессенджера Telegram, экс-глава "ВКонтакте" Павел Дуров не хочет отстаивать в российском суде интересы своего сервиса, поскольку считает открывшийся сегодня процесс фарсом. Он запретил адвокатам принимать участие в заседаниях суда по иску Роскомнадзора о блокировке.Об этом в своем Telegram-канале написал Павел Чиков, глава международной правозащитной организации "Агора", юристы которой представляют интересы Telegram Messenger LLC в российских судах.Важное.Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием.Павел ЧиковСегодня состоялось предварительное заседание Таганского районного суда, в который Роскомнадзор подал иск с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Причиной подачи иска стало неисполнение мессенджером закона, по которому он должен по требованию ФСБ предоставлять спецслужбе ключи для расшифровки переписки своих пользователей. В Telegram настаивают, что требования ФСБ и РКН незаконны и невыполнимы технически.Не исключено, что российские провайдеры начнут блокировать мессенджер уже завтра. Роскомнадзор ходатайствовал на сегодняшнем заседании о том, чтоы суд разрешил немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае удовлетворения иска, поскольку "данное судебное дело связано с распространением информации". В общем случае по закону ведомству пришлось бы дожидаться отклонения апелляции юристов мессенджера.”Куда податься вместо Telegram? Изучаем альтернативные мессенджеры с каналами и суперчатамичитайте такжеНакануне Чиков сообщил, что юристы "Агоры" просили суд перенести предварительное заседание. Связано это с тем, что, поскольку Telegram Messenger LLC – иностранная компания, подготовка необходимых для представления мессенджера в суде доверенностей требует юридически заверенного перевода документов, на который нужно дополнительное время. В итоге сегодня в Таганском суде никого от Telegram не было.