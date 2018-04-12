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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-pensionerov-zabyli-v-trushhobax.html" target="_blank">Пенсионеров забыли в трущобах</a> - Забыты чиновниками. В Вязниках жители многоквартирного дома вынуждены жить без водопровода и канализации. В деревянном двухэтажном здании находятся муниципальные квартиры, но люди уверяют, вместо помощи, власти кормят их пустыми обещаниями. Проживающим пенсионерам даже не могут установить на улице туалет. Судьбу брошенного дома узнавала Валерия Саенко.