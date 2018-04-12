Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй приняла сторону США в сирийском вопросе. Она приказала
подводным лодкам ВМС страны войти в зону ракетного поражения Сирии.
Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй приняла сторону США в сирийском вопросе. Она приказала
подводным лодкам ВМС страны войти в зону ракетного поражения Сирии.
Как
отмечает газета, удары по Сирии могут быть нанесены уже 12 апреля. Мэй созвала
министров на экстренное заседание кабмина.
Сейчас бомбардировщики уже
находятся на военной базе Акротири на Кипре. "Истребители
Panavia Tornado находятся на взлетной полосе. Мы готовы", – цитирует источник
в британском правительстве сайт . При этом уточняется, что
в случае необходимости к силовой операции могут присоединиться эсминец
королевского флота HMS Duncan, а также эскадренный миноносец Type 45
Destroyer, передает .
"Тереза
Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада без
предварительного согласия парламента", – приводит слова собственного источника BBC. По словам собеседника телеканала,
премьер Великобритании хочет предотвратить повторение предполагаемой химатаки,
которая якобы произошла в сирийском городе Дума.
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