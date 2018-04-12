Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла сторону США в сирийском вопросе. Она приказала подводным лодкам ВМС страны войти в зону ракетного поражения Сирии.

Премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй приняла сторону США в сирийском вопросе. Она приказалаподводным лодкам ВМС страны войти в зону ракетного поражения Сирии.Какотмечает газета, удары по Сирии могут быть нанесены уже 12 апреля. Мэй созваламинистров на экстренное заседание кабмина.Сейчас бомбардировщики уженаходятся на военной базе Акротири на Кипре. "ИстребителиPanavia Tornado находятся на взлетной полосе. Мы готовы", – цитирует источникв британском правительстве сайт . При этом уточняется, чтов случае необходимости к силовой операции могут присоединиться эсминецкоролевского флота HMS Duncan, а также эскадренный миноносец Type 45Destroyer, передает ."ТерезаМэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада безпредварительного согласия парламента", – приводит слова собственного источника BBC. По словам собеседника телеканала,премьер Великобритании хочет предотвратить повторение предполагаемой химатаки,которая якобы произошла в сирийском городе Дума.Материал дополняется