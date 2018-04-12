Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, чем заменит мессенджер Telegram, если будет принято решение о его блокировке в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, чем заменит мессенджер Telegram, если будет принято решение о его блокировке в России."Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.13 апреля в Таганском суде Москвы начнется рассмотрение по существу иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Основанием стало то, что компания Павла Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей в установленный 15-дневный срок после получения предупреждения.В Telegram считают, что требования о выдаче ключей не только незаконны, но и технически неисполнимы.