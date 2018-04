Футбольный болельщик из Ямайки выиграл 52 тысячи долларов из-за ошибки оператора букмекерской конторы. Фанат делал экспресс из пяти игр, в состав которого входил четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Ромой и Барселоной.

Футбольный болельщик из Ямайки стал случайным обладателем 52 тысячи долларов благодаря победе "Ромы" над "Барселоной". Фанат делал "экспресс" из пяти игр, в состав которого входил и четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между римлянами и каталонцами. Он поставил на победу "Барсы", однако оператор букмекерской конторы ошибся и принял ставку на итоговый успех итальянцев.При этом ошибка выявилась уже после приема ставки, и оператор уже не смог ее отменить. Позже "Рома" одержала крупную победу над "Барселоной" со счетом 3:0, и смогла пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов, чем случайно обогатила ямайского болельщика на 52 624 доллара, о чем сообщает Russia Today со ссылкой на Twitter журналиста ESPN Даррена Роуэлла.Jamaican sportsbook @JustBet_Ja says a guy tried to cancel his 5-leg parlay because he accidentally bet Roma instead of Barcelona. Couldn’t cancel it. Roma beats Barcelona today. Guy turns $1K into $52,624! pic.twitter.com/yyDDJCV5jT— Darren Rovell (@darrenrovell) 11 апреля 2018 г.