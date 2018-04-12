Руководство Единой России напомнило своим региональным отделениям о необходимости придерживаться открытой модели предварительного голосования. Партийные праймериз пройдут 3 июня, за три с небольшим месяца до единого дня голосования.

Руководство "ЕдинойРоссии" напомнило своим региональным отделениям о необходимостипридерживаться открытой модели предварительного голосования. Партийные праймеризпройдут 3 июня, за три с небольшим месяца до единого дня голосования."Региональные отделения "Единой России"должны придерживаться открытой модели предварительного голосования и не искатьполитической аргументации с тем, чтобы отклониться от нее", – заявилсекретарь генсовета партии Андрей Турчак.Он обратил внимание на то,что некоторые отделения выразили желание отклониться от базовой моделипредварительного голосования. Речь идет о Северной Осетии, Белгородской,Кемеровской, Костромской и Тверской областях, а также о Ненецком автономном округе.Политик напомнил, что XVII съезде"Единой России" было принято решение о том, что праймериз проводитсяисключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосованиивсех избирателей, а не только членов партии."Я понимаю, когда естьобъективные причины: стихийное бедствие, тип расселения, как, например, вЯкутии, иные причины, объективно препятствующие собрать в единый деньпредварительного голосования избирателей на счетных участках – тогда мы можемрассмотреть такую мотивацию", – сказал Турчак.По его словам, существовалипримеры в регионах, когда партия уходила от более конкурентной моделипредварительного голосования и в результате не только теряла перспективныхсторонников, но уровень поддержки на выборах. Позицию Турчака об проведении праймериз пооткрытой модели поддержали и члены президиума генсовета, в итоге всем регионамв переходе на другие модели предварительного голосования былоотказано.Напомним, что в этом году в единый день голосования 9 сентября в21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампаниипо избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатовадминистративных центров, в семи назначены выборы глав городов. Такжепройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательнымокругам.