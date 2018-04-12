Руководство Единой
России напомнило своим региональным отделениям о необходимости
придерживаться открытой модели предварительного голосования. Партийные праймериз
пройдут 3 июня, за три с небольшим месяца до единого дня голосования.
Руководство "Единой
России" напомнило своим региональным отделениям о необходимости
придерживаться открытой модели предварительного голосования. Партийные праймериз
пройдут 3 июня, за три с небольшим месяца до единого дня голосования.
"Региональные отделения "Единой России"
должны придерживаться открытой модели предварительного голосования и не искать
политической аргументации с тем, чтобы отклониться от нее", – заявил
секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он обратил внимание на то,
что некоторые отделения выразили желание отклониться от базовой модели
предварительного голосования. Речь идет о Северной Осетии, Белгородской,
Кемеровской, Костромской и Тверской областях, а также о Ненецком автономном округе.
Политик напомнил, что XVII съезде
"Единой России" было принято решение о том, что праймериз проводится
исключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании
всех избирателей, а не только членов партии.
"Я понимаю, когда есть
объективные причины: стихийное бедствие, тип расселения, как, например, в
Якутии, иные причины, объективно препятствующие собрать в единый день
предварительного голосования избирателей на счетных участках – тогда мы можем
рассмотреть такую мотивацию", – сказал Турчак.
По его словам, существовали
примеры в регионах, когда партия уходила от более конкурентной модели
предварительного голосования и в результате не только теряла перспективных
сторонников, но уровень поддержки на выборах. Позицию Турчака об проведении праймериз по
открытой модели поддержали и члены президиума генсовета, в итоге всем регионам
в переходе на другие модели предварительного голосования было
отказано.
Напомним, что в этом году в единый день голосования 9 сентября в
21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании
по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов
административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также
пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным
округам.