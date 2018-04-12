По меньшей мере 15 детей пострадали в аварии на 61-м километре трассы А-107 в Подмосковье. Водитель легковушки, которая столкнулась с экскурсионным автобусом, погиб.

По меньшей мере 15 детей пострадали в аварии на 61-мкилометре трассы А-107 в Подмосковье. Водитель легковушки, которая столкнуласьс экскурсионным автобусом, погиб.ДТП произошло в Пушкинском районе, на 1-м километре Малогобетонного кольца. В салоне автобуса находились 40 детей и 14 взрослых. Онивозвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.ВАЗ девятой модели ударил автобус в лоб. Водитель легковогоавтомобиля скончался на месте. Данные о пострадавших разнятся. Сначалапоступали сообщения о семерых детях, обратившихся за медицинской помощью, позжечисло возросло до 15-ти. Один ребенок в тяжелом состоянии."Ехал по "бетонке" со стороны Ярославки. Тамавтобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет,пожарные. Это в районе Красноармейска. Автобус в кювете и детей вытаскивают",– рассказал очевидец в эфире радиостанции "Говорит Москва".Информацию подтвердили в пресс-службе подмосковногоуправления МВД. "В результате лобового столкновения перевозившего детейэкскурсионного автобуса и легкового автомобиля 15 детей обратились замедицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте", − говоритсяв сообщении.Как сообщается, в районе ДТП возникла пробка. Онарастянулась более чем на 4 километра.После столкновения автобус съехал в кювет. Водители других машин помогают доставать детей из поврежденного транспортного средства.Обстоятельства происшествия устанавливаютсотрудники правоохранительных органов.