По меньшей мере 15 детей пострадали в аварии на 61-м
километре трассы А-107 в Подмосковье. Водитель легковушки, которая столкнулась
с экскурсионным автобусом, погиб.
По меньшей мере 15 детей пострадали в аварии на 61-м
километре трассы А-107 в Подмосковье. Водитель легковушки, которая столкнулась
с экскурсионным автобусом, погиб.
ДТП произошло в Пушкинском районе, на 1-м километре Малого
бетонного кольца. В салоне автобуса находились 40 детей и 14 взрослых. Они
возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.
ВАЗ девятой модели ударил автобус в лоб. Водитель легкового
автомобиля скончался на месте. Данные о пострадавших разнятся. Сначала
поступали сообщения о семерых детях, обратившихся за медицинской помощью, позже
число возросло до 15-ти. Один ребенок в тяжелом состоянии.
"Ехал по "бетонке" со стороны Ярославки. Там
автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет,
пожарные. Это в районе Красноармейска. Автобус в кювете и детей вытаскивают",
– рассказал очевидец в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Информацию подтвердили в пресс-службе подмосковного
управления МВД. "В результате лобового столкновения перевозившего детей
экскурсионного автобуса и легкового автомобиля 15 детей обратились за
медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте", − говорится
в сообщении.
Как сообщается, в районе ДТП возникла пробка. Она
растянулась более чем на 4 километра.
После столкновения автобус съехал в кювет. Водители других машин помогают доставать детей из поврежденного транспортного средства.
Обстоятельства происшествия устанавливают
сотрудники правоохранительных органов.