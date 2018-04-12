Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем Общественного совета провела профилактическую беседу о вреде употребления наркотиков и табакокурения с учащимися.

6 апреля текущего года инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Оксана Палихова, член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району, ветеран МВД Александр Мольков и инструктор по здоровому образу жизни Петушинской Центральной районной больницы Мария Ларина провели профилактическую беседу с учащимися Костеревской средней общеобразовательной школы № 2.Член Общественного совета А.И. Мольков рассказал о том, какой вред наносит употребление наркотических средств и психоактивных веществ, а также об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила школьникам о преимуществах здорового образа жизни и негативном влиянии на организм алкоголя и табака. Для наглядного примера учащимся продемонстрировали видеофильм о вреде табакокурения.В заключение профилактического мероприятия гости обсудили со старшеклассниками причины, приводящие к употреблению наркотиков. Тема подобного характера вызвала оживленный интерес у учащихся, ребята задавали вопросы и получили на них квалифицированные ответы.По мнению общественника, ветерана МВД Александра Ивановича Молькова профилактическая работа с подрастающим поколением является очень важным направлением деятельности и правоохранительных органов и общественных организаций.