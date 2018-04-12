Один житель города Москвы зарегистрировал в квартире на Шоссе Энтузиастов 11 граждан ближнего зарубежья, а другой предоставил места для проживания 10-ти приезжим...

Участковые уполномоченные полиции районов Ивановское и Сокольники установили факты нелегального пребывания на территории РФ иностранных граждан.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское установили, что 35-летний житель города Москвы зарегистрировал за денежное вознаграждение в квартире на Шоссе Энтузиастов 11 граждан ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут, чем нарушил требования миграционного учёта Российской Федерации.Также участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Сокольники установили, что 30-летний житель Псковской области за денежное вознаграждение предоставил 10-ти уроженцам ближнего зарубежья квартиру на 2-й Сокольнической улице, где они проживали, не пройдя регистрацию в установленном законом Российской Федерации порядке.По данным фактам дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73