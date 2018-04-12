Полиция ищет автора скандального ролика, который проехал на своем автомобиле сквозь толпу в подземном переходе. Стражи порядка считают, что его действия тянут на статью о мелком хулиганстве.

Полиция ищет автора скандального ролика, который проехал насвоем автомобиле сквозь толпу в подземном переходе. Стражи порядка считают, чтоего действия "тянут" на статью о мелком хулиганстве.Свою страницу в Instagram, на которой мажор хвастался своей "крутостью",автор уже удалил – однако видео в сети осталось. В ролике сидящий за рулеминомарки (как предполагают, это Toyota или Lexus) выходец с Кавказа едет позаполненному спешащими подземному переходу. Они с пассажиром подшучивают надпешеходами и предлагают им "подвинуться" и уступить дорогу машине.Столичная ГИБДД уже проводит проверку. Личность "режиссера"и "оператора" ролика пока не установлена. Неизвестна даже точная датаинцидента: видео появилось в соцсети 10 апреля, а после того, как поднялся шум,пользователь sult_500 сразу удалил аккаунт.Стражи порядка пока затрудняются сказать, по какой статьеавтохаму грозит ответственность. По словам сотрудников ГИБДД, переход с трудомподходит под определение "тротуар", а наказание за опасное вождение вКодексе административных правонарушений пока не появилось. Однако в МВДкорреспонденту "Газеты.ру" сказали, что, скорее всего, нарушителяпривлекут по статье о мелком хулиганстве.В госавтоинспекции действиями нарушителя возмущены. "Откровенноепренебрежение ПДД, хамство на дороге вызывают резонанс в обществе... Этотнегодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будетжесточайшая – по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях илипрессе", – пообещал руководитель управления столичной ГИБДД ВикторКоваленко.Тем временем местные жители рассказали, что в в районеплатформы "Окружная", где произошел инцидент, сейчас проехатьавтомобилям другим путем нельзя. Ближайший проезд закрыт, приходится делатьприличный крюк. Тем не менее, поступок автохама граждане не оправдывают.