Полиция ищет автора скандального ролика, который проехал на
своем автомобиле сквозь толпу в подземном переходе. Стражи порядка считают, что
его действия тянут на статью о мелком хулиганстве.
Полиция ищет автора скандального ролика, который проехал на
своем автомобиле сквозь толпу в подземном переходе. Стражи порядка считают, что
его действия "тянут" на статью о мелком хулиганстве.
Свою страницу в Instagram, на которой мажор хвастался своей "крутостью",
автор уже удалил – однако видео в сети осталось. В ролике сидящий за рулем
иномарки (как предполагают, это Toyota или Lexus) выходец с Кавказа едет по
заполненному спешащими подземному переходу. Они с пассажиром подшучивают над
пешеходами и предлагают им "подвинуться" и уступить дорогу машине.
Столичная ГИБДД уже проводит проверку. Личность "режиссера"
и "оператора" ролика пока не установлена. Неизвестна даже точная дата
инцидента: видео появилось в соцсети 10 апреля, а после того, как поднялся шум,
пользователь sult_500 сразу удалил аккаунт.
Стражи порядка пока затрудняются сказать, по какой статье
автохаму грозит ответственность. По словам сотрудников ГИБДД, переход с трудом
подходит под определение "тротуар", а наказание за опасное вождение в
Кодексе административных правонарушений пока не появилось. Однако в МВД
корреспонденту "Газеты.ру" сказали, что, скорее всего, нарушителя
привлекут по статье о мелком хулиганстве.
В госавтоинспекции действиями нарушителя возмущены. "Откровенное
пренебрежение ПДД, хамство на дороге вызывают резонанс в обществе... Этот
негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет
жесточайшая – по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или
прессе", – пообещал руководитель управления столичной ГИБДД Виктор
Коваленко.
Тем временем местные жители рассказали, что в в районе
платформы "Окружная", где произошел инцидент, сейчас проехать
автомобилям другим путем нельзя. Ближайший проезд закрыт, приходится делать
приличный крюк. Тем не менее, поступок автохама граждане не оправдывают.