Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии. У любимца публики незначительные проблемы со здоровьем.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказало своем состоянии. У любимца публики незначительные проблемы со здоровьем."Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все,пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован,да ничего нет такого! Что за бред такой!" – сказал актер, отметив, что "ничегострашного нет" – сообщил артист журналистам РБК.Ранее на сайте РЕН ТВ сообщалось, что актера положили в однуиз московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг,который грозит ему потерей подвижности кисти.По данным телеканала речь идет о заболевании сухожилий. Ониутрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряетподвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.Супруга народного артиста также очень удивилась сообщениям вСМИ. "Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил нанебольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", –поведала женщина Агентству городских новостей "Москва".Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей вотечественных фильмах и сериалах: "Жестокий романс", "Батальоныпросят огня", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-Мырли","Зефир в шоколаде". За долгую творческую карьеру артиста много разудостаивали почетными премиями и наградами. Александр Васильевич получилблагодарность президента нашей страны, за многолетнюю плодотворную деятельностьв области культуры и искусства он награжден орденом "За заслуги передОтечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народногоартиста России.