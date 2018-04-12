Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал
о своем состоянии. У любимца публики незначительные проблемы со здоровьем.
Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал
о своем состоянии. У любимца публики незначительные проблемы со здоровьем.
"Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все,
пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован,
да ничего нет такого! Что за бред такой!" – сказал актер, отметив, что "ничего
страшного нет" – сообщил артист журналистам РБК.
Ранее на сайте РЕН ТВ сообщалось, что актера положили в одну
из московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг,
который грозит ему потерей подвижности кисти.
По данным телеканала речь идет о заболевании сухожилий. Они
утрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряет
подвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.
Супруга народного артиста также очень удивилась сообщениям в
СМИ. "Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на
небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", –
поведала женщина Агентству городских новостей "Москва".
Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в
отечественных фильмах и сериалах: "Жестокий романс", "Батальоны
просят огня", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-Мырли",
"Зефир в шоколаде". За долгую творческую карьеру артиста много раз
удостаивали почетными премиями и наградами. Александр Васильевич получил
благодарность президента нашей страны, за многолетнюю плодотворную деятельность
в области культуры и искусства он награжден орденом "За заслуги перед
Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного
артиста России.