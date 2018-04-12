Украинский президент Петр Порошенко предлагает подготовить предложения совместно с кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ.

Украинский президент Петр Порошенко предлагает подготовить предложения совместно с кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ, передает "Интерфакс".Выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг, Порошенко заявил, что Украина никогда не была, и не является в настоящее время членом СНГ. "Отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", — заявил Порошенко.Также Порошенко видит необходимость в проведении инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. При этом украинский лидер призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".По словам Порошенко, следующим решением Верховной Радой после принятия закона "о деоккупации Донбасса" должно быть решение об одностороннем прекращении действия ряда положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ.