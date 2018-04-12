Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как ему была проведена сложная операция. Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось ему из-за обострения хронического заболевания.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как ему была проведена сложная операция. Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось ему из-за обострения хронического заболевания.Из-за обострения хронического заболевания Геннадию Зюганову потребовалось провести операцию в одной из больниц Москвы, передает телеграм-канал Mash. После хирургического вмешательства он был переведен в палату реанимации. Состояние политика оценивается как стабильное.Материал дополняется