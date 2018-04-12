Произошло столкновение рейсового автобуса и внедорожника. На месте работают сотрудники ГИБДД.

12 апреля около 17.50 на 31 км автодороги «Владимир-Муром» в Судогодском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника.По предварительной информации, водитель автомобиля «Грейт Уолл» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту «Владимир - Красная Горбатка».В результате ДТП водитель внедорожника - мужчина 1959 года рождения - скончался на месте ДТП. Пострадали водитель и двое пассажиров автобуса - они были доставлены в медицинское учреждение. Еще нескольким пассажирам медицинская помощь оказана на месте. Всего на момент столкновения в салоне автобуса находилось 10 пассажиров.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.