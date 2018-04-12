Руководитель пресс-службы Коммунистической партии РФ Александр Ющенко опроверг информацию о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию после тяжелой операции.

Руководитель пресс-службы Коммунистической партии РФ Александр Ющенко опроверг информацию о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию после тяжелой операции. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Mash."Не попал он ни в какую реанимацию", у Зюганова "отличное состояние здоровья", цитирует ТАСС слова Ющенко. Глава пресс-службы напомнил, что вчера лидер коммунистов представлял позицию фракции по итогам отчета главы правительства в Государственной думе.