Британский принц нечаянно раскрыл пол их с Кейт Миддлтон будущего ребенка. Он решил назвать малыша в честь футболиста.

Британский принц нечаянно раскрыл пол их с Кейт Миддлтон будущего ребенка. Он решил назвать малыша в честь футболиста.Королевский наследник отправился футбольный матч Sky BetChampionship в Villa Park в Бирмингеме. Королевский отпрыск был в приподнятомнастроении и с удовольствием общался с прессой.Он рассказал, что его настолько впечатлила игра полузащитникаДжека Грилиша, что он планирует назвать в честьнего своего еще не родившегося малыша: "Я намерен настаивать на том,чтобы ребенка назвали Джек", – выпалил радостный Уильям. После этой фразы принцзамялся и добавил: "Или Джеки". Интернет-пользователи не могли не заметить итот факт, что на игру Уильям надел голубой шарф, сообщает Express.co.Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская должна родить вэтом месяце, имя и пол нового королевского ребенка оставалось тщательноохраняемой тайной. У членов правящей династии принято, что пары, ожидающиепополнения, узнают пол наследника лишь при родах. Добавим, что Кейт и Уильям уже втретий раз нарушают эту традицию и узнают гендерную принадлежность малыша ещедо его появления на свет.Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями втретий раз. Ожидается, что Кейт родит в двадцатых числах месяца. По некоторымданным – 23 апреля.Акушеры госпиталя Святой Марии, где герцогиня Кембриджская произвела на свет принца Джорджа и принцессу Шарлотту, уже готовы встретить королевскуюособу. В клинике освободили целое крыло для размещения высокопоставленной гостьи. Добавим, что этот роддом больше напоминает пятизвездочныйотель, чем медицинское учреждение.