Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья дала откровенное интервью. Женщина высказалась о затянувшемся конфликте с Дмитрием Шепелевым и ясно дала понять, что не надеется на примирение.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья дала откровенное интервью. Женщина высказалась о затянувшемся конфликте с Дмитрием Шепелевым и ясно дала понять, что не надеется на примирение.В начале апреля единственный сын Жанны Фриске Платон отметил пятилетие. Однако родственникам артистки – родителям и младшей сестре – не удалось поздравить мальчика. "Мы даже и не знаем, где сейчас находится ребенок. Судебные приставы говорят, что он куда-то улетел, предоставили билеты. Шепелев написал в своем блоге в интернете, что Платон болеет. Я никаких подарков даже и не покупала племяннику, потому что знала, что передавать их Платону смысла нет. Если мы их и передадим каким-то чудом, то это все прямиком пойдет в мусорную корзину, как всегда бывает", – рассказала Наталья Фриске.Тем не менее, по словам женщины, они всей семьей сходили в кафе, зажгли свечу на торте, пожелали Платону здоровья и отправились домой. А еще посетили могилу Жанны. "Мы на все праздники и годовщины туда обязательно ездим", – отметила сестра Фриске.Разумеется, родители тяжело переживают невозможность встретиться с внуком. "Шепелев просто обложился адвокатами со всех сторон и прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы лишить нас встречи. Я пыталась пойти с ним на примирение при судебном приставе. А он лишь встал вальяжно, надменно на меня посмотрел, сказал: "Не время решать эти проблемы!" – и ушел. Да что там говорить, он даже Ольге Орловой – крестной матери Платона – не отвечает на сообщения и звонки. Оля хотела поздравить крестника с днем рождения, но Дима не дал. Он же у нас царь и господин во всем, а мы – просто чернь!" – цитирует Наталью Фриске .Женщина высказала уверенность, что Дмитрий шепелев настраивает Платона против них. "Он ведь сейчас как пластилин, из него можно лепить все что угодно. В дальнейшем все так и будет, мы все время будем плохими. Платон каждую неделю ходит к психологу. Для чего он пятилетнему ребенку? Шепелев это все делает ради того, чтобы нас в не очень хорошем свете показать", – убеждена Наталья.