Объемы продаж умной колонки HomePod оказались разочаровывающими. На слабом успехе вышедшего в феврале 349-долларового динамика сказалась относительно высокая цена, запоздалый выход на рынок по окончании праздничного сезона, и ограниченные возможности искусственного интеллекта.

Объемы продаж "умной" колонки HomePod оказались разочаровывающими. На слабом успехе вышедшего в феврале 349-долларового динамика сказалась относительно высокая цена, запоздалый выход на рынок по окончании праздничного сезона, и ограниченные возможности искусственного интеллекта.По данным Slice Intelligence, за десять недель новый продукт Apple занял 10% рынка смарт-колонок, но его не расхватывают с полок, как "айфоны". Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к поставщикам, работников Apple Store и отраслевых аналитиков, в некоторых магазинах покупатели меньше 10 HomePod в день.Лидеры, устройства Amazon Echo, занимают 73% рынка, Google Home — 14%. Опрошенные агентством эксперты назвали HomePod очень дорогим аксессуаром для смартфона — колонка стоит примерно на $200 больше, чем аналоги, и при этом уступает им в функциях.По информации Bloomberg, в конце марта Apple понизила прогнозы продаж и сократила объем заказов у Inventec — одного из сборщиков HomePod. Колонка несовместима с Android, пользователи не могут "связать" два устройства для создания стереозвука или воспроизведения музыки в разных комнатах, а возможности Siri намного скромнее, чем Alexa или "Ассистента" Google. Факт, что HomePod уступает конкурентам, признавали и бывшие инженеры Apple.Управляемая голосом смарт-колонка HomePod, напомним, была представлена на конференции Worldwide Developers Conference в июне прошлого года. В этом устройстве Apple попыталась объединить две категории продуктов: беспроводную Hi-Fi-акустику в духе устройств Sonos и "умные" колонки со встроенными голосовыми ассистентами (Amazon Echo, Google Home).∎Обозреватели о смарт-колонке Apple HomePod: звук отличный, но "ума" маловато читайте такжеВ компании видят HomePod в первую очередь именно как музыкальное устройство, однако встроенный в колонку голосовой ассистент Siri может слышать команды с любого конца комнаты.