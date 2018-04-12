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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-proezd-v-stolichnyx-avtobusax-mozhno-budet-oplatit-smartfonom.html" target="_blank">Проезд в столичных автобусах можно будет оплатить смартфоном</a> - Бесконтактная оплата покупок смартфоном уже активно применяются в торговле. И теперь эти технологии перенесут на транспорт: уже скоро проезд в городских автобусах Москвы можно будет оплачивать не только привычным магнитным билетом, но и тем же смартфоном.