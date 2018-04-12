Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Она публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.

Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Онапублично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.Королева российской эстрады своим приходом на премьеру режиссерскогодебюта Данилы – фильма "Тренер",одобрила противоречивое высказывание Козловского о жителях нашей страны.Он, напомним, внедавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян. "Дерьмо летит либо в сторону российскогофутбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, –возмутился Козловский. – В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишутстолько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-тотакая ***, что в вас столько злобы. И главное – какие все смелые".Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет зачто". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей,которые пишут гадости".Интернет-пользователи тут же отреагировали на действия Примадонны.Особенно были активны читатели Dni.Ru. Алле Борисовне припомнили ее якобы отъездна ПМЖ в Европу, молодого супруга и праздную жизнь в роскоши и всеобщей любви."Дать бы имвсем смачного пинка под зад да отправить в так ими любимую заграницу – безправа чеса по бывшей родине. Вот бы мы и посмотрели, кому бы они – все такие талантливыеи независимые – были там нужны. И как быстро проели бы миллионы, заработанные вненавистной хамской России (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А че она трещит? Вроде на Кипр свалила пустьтам на греков свой рот открывает!", – набросились на певицу патриоты."Только одинсовет можно дать Козловскому и Пугачевой: не читайте комментарии...Иначе вам дурачкам-клоунам голову напрочьснесет от собственной "значимости", "У них других забот нет, заботами занимаютсяняньки, прислуга, а они ведут праздную жизнь. В частности, Пугачева, она же такустала от концертной деятельности, от создания и подогрева собственнойбиографии! Отдыхай, милая, пишите дальше биографию, а то некому больше", – писалинепреклонные в своем гневе читатели.Были и те, кто поддержал звезд шоу-бизнеса. "А на Козловского чего обижаться, он правдусказал. На себя надо обижаться", "Зачем гадости писать про людей. Они талантливы, успешны, трудяги. А ктоВам дал право судить людей? Вот и ответ...зависть", "Не обращай внимания, Данечка, на злыдней, мужики все тебе завидуют,аженская половина человечества все тебя любя", -встали на защиту своих кумиров поклонники.