Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Она
публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.
Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Она
публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.
Королева российской эстрады своим приходом на премьеру режиссерского
дебюта Данилы – фильма "Тренер",
одобрила противоречивое высказывание Козловского о жителях нашей страны.
Он, напомним, в
недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян. "Дерьмо летит либо в сторону российского
футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, –
возмутился Козловский. – В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишут
столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то
такая ***, что в вас столько злобы. И главное – какие все смелые".
Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет за
что". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей,
которые пишут гадости".
Интернет-пользователи тут же отреагировали на действия Примадонны.
Особенно были активны читатели Dni.Ru. Алле Борисовне припомнили ее якобы отъезд
на ПМЖ в Европу, молодого супруга и праздную жизнь в роскоши и всеобщей любви.
"Дать бы им
всем смачного пинка под зад да отправить в так ими любимую заграницу – без
права чеса по бывшей родине. Вот бы мы и посмотрели, кому бы они – все такие талантливые
и независимые – были там нужны. И как быстро проели бы миллионы, заработанные в
ненавистной хамской России (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А че она трещит? Вроде на Кипр свалила пусть
там на греков свой рот открывает!", – набросились на певицу патриоты.
"Только один
совет можно дать Козловскому и Пугачевой: не читайте комментарии...Иначе вам дурачкам-клоунам голову напрочь
снесет от собственной "значимости", "У них других забот нет, заботами занимаются
няньки, прислуга, а они ведут праздную жизнь. В частности, Пугачева, она же так
устала от концертной деятельности, от создания и подогрева собственной
биографии! Отдыхай, милая, пишите дальше биографию, а то некому больше", – писали
непреклонные в своем гневе читатели.
Были и те, кто поддержал звезд шоу-бизнеса. "А на Козловского чего обижаться, он правду
сказал. На себя надо обижаться", "Зачем гадости писать про людей. Они талантливы, успешны, трудяги. А кто
Вам дал право судить людей? Вот и ответ...зависть", "Не обращай внимания, Данечка, на злыдней, мужики все тебе завидуют,а
женская половина человечества все тебя любя", -
встали на защиту своих кумиров поклонники.